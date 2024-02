F1: Carlos Sainz testou em Fiorano | AutoSport

Carlos Sainz continua a trabalhar na preparação da próxima temporada, a última com as cores da Ferrari. Depois de ter estado em Barcelona a testar com a Pirelli, o piloto espanhol esteve em Fiorano aos comandos do F1-75, depois de ter estado em Maranello.

Sainz e Charles Leclerc já tinham conduzido o carro de 2022, com pneus de demonstração para testar certos parâmetros do sistema de gestão de energia no traçado catalão, mas o espanhol voltou aos comandos do mesmo monolugar para mais uma tarde de preparação e acumular mais quilómetros antes da apresentação do novo carro e toda a azáfama do início da temporada. Durante a manhã esteve Arthur Leclerc em pista, tendo sido substituído por Sainz durante a tarde. O espanhol ainda apresentou a sua linha de karts em Itália de manhã, seguindo-se trabalho na fábrica da Ferrari e depois, a sessão em pista.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA