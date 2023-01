F1: Carlos Sainz testa em Fiorano | AutoSport

O habitual teste da Ferrari em Fiorano, onde se junta toda a equipa de Fórmula 1 e os pilotos de reserva e desenvolvimento, realiza-se esta semana. Ao volante do SF21 esteve Carlos Sainz, enquanto na terça-feira foi a vez de Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman dividirem a tarefa, rondando mais de 100 voltas no monolugar da geração passada.

Servindo preferencialmente para reunir toda a equipa e fazer deste momento o arranque oficial do ano, o teste teve como observadores três pilotos da academia da Ferrari: Arthur Leclerc, Maya Weug e Aurelia Nobels.

Ciao from Fiorano 🏎 pic.twitter.com/e9FNc0aYtQ — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 25, 2023