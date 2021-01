F1: Carlos Sainz testa com a Ferrari na próxima semana

Carlos Sainz deverá testar pela primeira vez com a Ferrari na próxima semana. O piloto espanhol espanhol deverá testar em Fiorano com o monolugar de 2018.

Sainz terá pouco tempo para se adaptar ao seu novo carro, com apenas três dias de testes agendados para este ano. O espanhol tem estado muito envolvido com a equipa e tem passado muito tempo em Maranello e deverá ir para a pista na próxima semana. Apesar de testar com um carro antigo, o espanhol procurará adaptar-se aos procedimentos e organização da equipa. O testes deverá decorrer a 27 e 28 deste mês e espera-se que Charles Leclerc também esteja presente, apesar de ter testado positivo para a COVID-19 no dia 14.