F1: Carlos Sainz teria assinado mais cedo se soubesse que a Williams lutaria por pódios

Carlos Sainz admitiu que teria assinado o contrato com a Williams “ainda mais depressa” se soubesse, em 2024, que a equipa iria alcançar em 2025 pódios, o quinto lugar no Campeonato de Construtores e uma competitividade consistente a poucos décimos das equipas de topo em vários circuitos. Esses resultados, impulsionados pelos pódios em Baku, na Sprint de Austin e em Losail, permitiram à Williams garantir o melhor resultado desde 2017, com uma corrida ainda por disputar.

Vindo de uma equipa de topo e regressando ao meio do pelotão, Sainz confessou que entrou em 2025 com as expectativas “controladas”, sem saber que tipo de monolugar a Williams seria capaz de produzir. Ao olhar para trás, sublinha que a época não foi perfeita, com altos e baixos típicos de uma equipa de meio da grelha, e que teve de se readaptar a lutar no meio do pelotão, mas considera que o balanço é claramente positivo, com mais bons momentos do que aqueles que teria ousado imaginar quando assinou, depois de recusar as propostas de Alpine e Audi/Sauber.

” Acho que é um bom primeiro ano”

“Acho que as expectativas são sempre altas, mas, ao entrar neste ano, tentei colocá-las em perspetiva, sabendo que ia ser um ano difícil para mim” afirmou Sainz. “Vindo obviamente de uma equipa de topo, regressar ao meio do pelotão e não saber exatamente que tipo de carro a Williams ia entregar para este ano.”

“Honestamente, acho que, se me tivessem dito, quando assinei o meu contrato com a Williams no verão de 2024, que este ano haveria um pódio, o quinto lugar nos Construtores, estaríamos a apenas alguns décimos das equipas da frente em muitas pistas, outro pódio numa Sprint, muitos pontos tanto para o Alex Albon como para mim… acho que teria assinado ainda mais depressa.”

“Por isso, acho que é um bom primeiro ano – não perfeito, porque, como qualquer equipa de meio do pelotão, passámos por muitos altos e baixos. Tive de me readaptar a correr mais no meio do pelotão. E, certamente, não foi um ano perfeito, mas tivemos muitos bons destaques e bons momentos, melhores até do que provavelmente teria sonhado ou desejado”.