F1, Carlos Sainz: “Temos tido azar, mas sei do que somos capazes”

Carlos Sainz descreveu a sua temporada de Fórmula 1 de 2025 com a Williams como «um período difícil», marcado por pouca fiabilidade, incidentes nas corridas e oportunidades perdidas. Enquanto o seu companheiro de equipa Alex Albon conquistou a maioria dos pontos da equipa, Sainz tem enfrentado dificuldades, não conseguindo pontuar desde o Canadá e sofrendo um DNS na Áustria devido a um incêndio nos travões.

Apesar destes contratempos, Sainz continua confiante no seu desempenho, enfatizando que o seu ritmo tem sido forte ao longo do ano. Ele acredita que o Williams FW47 tem potencial para liderar consistentemente o meio do pelotão, mas os contínuos problemas de fiabilidade e execução têm-no impedido.

“Estamos a passar por um período difícil com problemas de fiabilidade, com problemas de execução, como se pôde ver [na Áustria], e acho que os últimos fins de semana têm sido extremamente difíceis para nós como equipa. Para mim, do meu lado da garagem, temos enfrentado vários problemas na qualificação e na corrida e a única coisa que me mantém confiante é que a minha velocidade sempre esteve presente ao longo do ano”, disse Sainz. “Sei que devíamos terminar todos os fins de semana no topo do meio do pelotão, exceto talvez em Barcelona. A velocidade está lá, sinto-me confortável no carro, só que parece que não temos sorte e execução no fim de semana, nem fiabilidade. São muitos problemas para o carro que temos, mas em algum momento isso vai acabar e sei do que somos capazes.”

Sainz continua otimista, dizendo que, assim que ganhar impulso, os resultados virão. Ele tem como objetivo um fim de semana limpo e produtivo no próximo Grande Prémio da Bélgica para finalmente converter a sua velocidade em pontos.