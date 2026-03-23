F1: Carlos Sainz tem receio do “Straight Mode”

Carlos Sainz manifestou preocupação com a segurança na Fórmula 1, alertando para o risco de um incidente grave associado ao novo sistema Straight Mode (SM), introduzido na presente temporada.

O piloto espanhol aponta o funcionamento do SM — que altera o ângulo das asas dianteira e traseira em zonas específicas — como um fator potencialmente perigoso, sobretudo em circuitos de alta velocidade. A preocupação intensificou-se após o Grande Prémio da Austrália, onde uma dessas zonas coincidiu com uma secção rápida e ligeiramente sinuosa do traçado de Albert Park.

Segundo Sainz, a combinação de velocidades elevadas com uma redução significativa de carga aerodinâmica poderá resultar em acidentes graves. O piloto sublinha que, embora o problema não se verifique em todos os circuitos, existem pistas com características semelhantes — como retas com ligeiras mudanças de direção — que poderão apresentar riscos idênticos.

O espanhol destaca ainda que, em traçados mais lineares, como o da China, o sistema não levanta as mesmas preocupações. Contudo, em circuitos mais exigentes do ponto de vista técnico, considera que a solução não é adequada, apontando o SM como uma resposta insuficiente às exigências aerodinâmicas dos atuais monolugares.

Carlos Sainz afirmou, citado pelo RacingNews365, que “o SM é um penso rápido sobre outro problema”, alertando que “correr com as asas abertas a 340 km/h, mais cedo ou mais tarde, vai resultar num grande acidente em circuitos como a Austrália, com curvas rápidas ligeiras. Não gosto de ter de correr a fundo a 340 km/h sem carga aerodinâmica e com as asas abertas, especialmente nesse tipo de pistas. Numa reta pura, como na China, é aceitável, mas noutros traçados não é seguro. O SM é apenas uma solução provisória para um conjunto de exigências muito elevadas impostas pelos circuitos e pelos carros atuais”.

Foto: MPSA