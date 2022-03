F1: Carlos Sainz surpreendido com variedade de soluções | AutoSport

Carlos Sainz mostrou-se surpreendido com a variedade de soluções que as equipas apresentaram este ano. Pudemos ver que as equipas encontraram soluções muito próprias (mesmo que tenhamos visto algumas similaridades). O espanhol comentou que apesar do regulamento ter sido desenhado de forma restrita, vimos uma variedade muito interessante de soluções:

“Honestamente, fiquei surpreendido com todos eles”, disse Sainz ao jornal A Marca. “Como somos diferentes uns dos outros. Disseram que ia ser um regulamento restrito, pelo menos foi o que disseram os engenheiros, quando se tratou de conceber carros. Mas, de repente, há 10 carros que nada têm a ver uns com os outros. Isso dá que pensar e, acima de tudo, dá argumentos para acreditar que os F1 são bonitos este ano. Eu gosto de ver estas diferenças. Gosto de ver que há tantos carros diferentes e que a imaginação de cada grupo de engenheiros voou para fazer coisas diferentes. Veremos então se vamos todos chegar a um tempo de volta semelhante. Essa é a beleza de F1″.