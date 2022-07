F1, Carlos Sainz: “Subo sempre o rendimento na segunda metade da época” | AutoSport

Carlos Sainz não teve um início nada fácil no seu segundo ano com a Ferrari, mas afirma que o seu melhor desempenho ainda está por vir, já que geralmente atinge o melhor rendimento na segunda metade da temporada.

Sainz surpreendeu no seu ano de estreia na Ferrari, em 2021, quando conseguiu derrotar Charles Leclerc, mas 2022 tem sido muito mais desafiador. Sainz deu, finalmente, um passo em frente em Silverstone, conquistando a sua primeira pole position da carreira, também acompanhada pela primeira vitória, que Sainz descreveu como “um alívio”.

Em declarações à Sky Sports F1 no Grande Prêmio da Áustria, Sainz estava confiante no progresso que fez e insistiu que, mesmo assim, ainda não tinha atingido o seu melhor nível, o que certamente irá acontecer na segunda metade da época:

“Penso que estamos a fazer um melhor trabalho nos últimos fins-de-semana”, disse o espanhol. “Desde o Mónaco… Mónaco já foi um pequeno ponto de viragem, com a luta pela pole position. Também em Baku, lutámos pela pole. No Canadá, lutámos pela vitória. Estou a ter um momento de forma mais positivo. Eu não diria que já estou a 100%, acho que ainda há coisas a melhorar, como vimos na corrida em Silverstone. Mas sinto-me muito mais em sintonia com o carro”, acrescentou o piloto.

Confrontado com as dúvidas se ainda teria chances de lutar pelo campeonato, Sainz respondeu: “Veremos no final do ano. Penso que ainda é cedo.”

Depois de vencer em Silverstone, Sainz foi obrigado a desistir em Áustria depois de mais uma falha na unidade motriz. O espanhol estava prestes a segurar o segundo lugar na corrida, porém, devido à desistência, o espanhol ocupa agora o quarto lugar na tabela de pilotos, 75 pontos atrás do líder Max Verstappen.

Por Eduardo Moreira