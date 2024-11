F1: Carlos Sainz Sr. avisou Toto Wolff da saída de Lewis Hamilton

O patrão da Mercedes, Toto Wolff teve conhecimento da potencial partida de Hamilton quando Carlos Sainz Sr., pai do piloto da Ferrari Carlos Sainz Jr., deu a entender a mudança numa chamada telefónica. À medida que os rumores se sucediam, Wolff ficou mais desconfiado depois de o diretor da equipa da Ferrari, Fred Vasseur, ter ignorado a sua questão sobre o assunto – um silêncio raro por parte de um amigo próximo.

Numa conversa franca em casa de Wolff, Hamilton confirmou a sua decisão de ativar uma cláusula de saída no seu contrato com a Mercedes. Embora a notícia tenha sido uma surpresa, Wolff lidou com ela com calma, comparando-a a acontecimentos muito mais difíceis na sua vida. Refletindo sobre os conselhos de Pep Guardiola, Wolff partilhou que acredita em deixar as pessoas irem embora quando sentem que podem prosperar noutro lugar. Aceitou a decisão de Hamilton sem tentar convencê-lo do contrário e começou a planear o futuro da Mercedes, equilibrando as atualizações aos patrocinadores e definindo estratégias para a época de 2025.

“Ouvi os sinos tocarem duas semanas antes”, disse Wolff ao podcast High Performance. “Sim, o velho Sainz ligou-me e disse: isto é o que está a acontecer. E depois os pais de alguns pilotos ligaram-me, o que não tinha acontecido antes. Por isso pensei: ‘Está bem… está a acontecer alguma coisa’. Depois enviei uma mensagem ao Fred Vasseur [chefe da Ferrari] a dizer: ‘Vais levar o nosso piloto?’ Não obtive qualquer resposta. Muito invulgar para o Fred. Ele é um bom amigo. Por isso, sim, estava à espera”.

“Quando o Lewis chegou a casa, como fez tantos anos antes, tivemos uma pequena conversa, como fazemos sempre, sobre as férias de Natal e tudo isso”, explicou Wolff. “Depois eu disse: ‘Bem, agora estamos a recrutar na Ferrari. Temos este gajo’. E o Lewis disse: ‘Oh, há uma coisa que tenho de vos dizer.’ E sim, quando ele disse isso, aquele momento inicial foi um pouco de… então isto está mesmo a acontecer?”

“Bem, eu tive coisas muito piores na minha vida, como dramas e traumas reais”, disse ele. “Isto nem sequer está a mexer a agulha. É apenas uma situação nova. Tem riscos e oportunidades, riscos no sentido de como informar os patrocinadores o mais rapidamente possível? Porque houve uma fuga de informação… E, por outro lado, o que estamos a fazer em relação ao próximo ano?”

“Acho que se alguém decide ir embora, então é preciso deixá-lo ir”, disse. “Tive uma conversa com Pep Guardiola há muito tempo, e ele é um amigo. Perguntei-lhe: ‘O que é que fazes se este ou aquele jogador sair? E ele respondeu: ‘O que queres dizer com isso?’ Eu disse: ‘Bem, tentas convencê-los a ficar’. Ele respondeu: ‘Não, se alguém achar que pode jogar melhor noutro sítio ou ganhar mais, tens de o deixar ir’. E é uma coisa que eu também abraço da mesma forma aqui. Se alguém quer ir embora, então vamos fazer com que seja o melhor possível para cada uma das partes.”