F1, Carlos Sainz: “Sou um grande fã e James Vowles”

Carlos Sainz expressou a sua admiração pelo chefe da Williams, James Vowles, equipa que está a fazer todos os esforços para contratar o espanhol.

Sainz, que deixará a Ferrari no final da época para ser substituído por Lewis Hamilton, ainda não garantiu um contrato para a época de 2025 da F1. A Williams pretende associar Sainz a Alex Albon no próximo ano e Vowles acredita que a sua equipa está numa posição forte para contratar Sainz, que tem várias opções. Sainz elogiou a ética de trabalho de Vowles e o progresso da equipa, mas não se comprometeu com a sua decisão.

“Penso que a Williams tem estado sempre numa boa posição. Tal como as outras equipas, porque, como sabem, não é que eu esteja limitado em termos de opções. Veremos. O James tem-se manifestado muito claramente sobre o facto de me querer na Williams. Sou um grande fã dele, da sua ética de trabalho e da forma como leva a equipa para a frente. Não é segredo que me dou muito bem com o James. Se ele está a ser otimista ou não, vou guardar isso para mim.”

Sainz tem a Alpine também como potencial destino e tem sido associado à Sauber, que se tornará Audi em 2026. Sainz agradeceu às equipas pela sua paciência, afirmando que o complexo mercado de pilotos tornou necessário esperar e recolher mais informações antes de tomar uma decisão. Sainz sublinhou que a sua paciência tem sido justificada pela evolução das circunstâncias em cada equipa, apesar de alguma impaciência dos fãs e dos meios de comunicação social.

“É um privilégio ser tão bem-visto por estas equipas e ter um feedback tão positivo das mesmas”, afirmou. “Sinto-me honrado por ter esta vontade positiva por parte destas equipas. Só posso agradecer-lhes a paciência e a vontade de me contratarem, mas o mercado dos pilotos tem sido muito complexo, uma situação muito complexa. É por isso que tenho estado à espera e a ver como tudo se está a desenrolar. E como vocês veem todas as semanas, tenho a sensação de que fiz bem em esperar, porque todas as semanas sabemos algo diferente sobre cada equipa. Por isso, apesar de ver alguns adeptos e meios de comunicação a ficarem impacientes e a perguntarem porque é que ele está a esperar tanto tempo, quando se olha para o mercado e para cada equipa, para todas as mudanças que ocorreram em cada equipa, isso mostra claramente que esperar foi exatamente a coisa certa a fazer. Quanto mais eu esperava, mais informações recebia de cada equipa.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA