F1, Carlos Sainz sobre Ferrari: “Um dia que nunca vou esquecer”

Carlos Sainz já esteve na Ferrari e em principio deve testar antes de Barcelona com o monolugar de 2018, o SF71H. Sainz foi fotografado a fazer o banco neste mesmo monolugar, no seu primeiro dia de vermelho.

Sobre o primeiro dia, Sainz afirmou ao the-race.com que “foi muito especial. É um dia que nunca vou esquecer. Estou preparador e motivado para este novo desafio. Vou estar aqui a partir de janeiro, a dar tudo para ajudar a equipa. Mal posso esperar. Já dei uma volta à fábrica e é algo que mal posso esperar para o fazer mais vezes no próximo ano.”

A data para o teste de Sainz no SF71H ainda não foi divulgada, mas este teste será utilizado para permitir ao espanhol familiarizar-se com a forma da equipa funcionar e os sistemas de controlo. Também lhe permite habituar-se a trabalhar com a sua equipa, que esteve no carro de Sebastian Vettel durante o ano de 2020.