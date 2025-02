F1, Carlos Sainz: “Senti que a Ferrari estava pronta para lutar pelo título”

“Quando avalio os resultados, o seu passado e o que ele conseguiu, só posso dizer que há uma grande hipótese de ele ser competitivo na Ferrari”, disse Sainz. “Mas, como tudo, tudo dependerá da sua capacidade de adaptação ao carro e à equipa. Há tantas variáveis que é impossível para mim prever. Mas só posso dizer que quando saí, quando deixei a Ferrari, senti que a equipa, tanto a Ferrari como o Charles, estavam prontos para lutar por um campeonato do mundo. Com a entrada do Lewis, essas hipóteses só podem aumentar.”

“Nunca fui companheiro de equipa do Lewis, por isso não sei o que ele é capaz de fazer. Nunca vi os dados dele”, disse Sainz citado pelo RacingNews365. “Vi o Charles [Leclerc] e sei como ele é bom, mas nunca fui colega de equipa do Lewis. A única forma de avaliar um piloto é quando se é seu companheiro de equipa e se vê o que ele é capaz de fazer”.

Carlos Sainz partilhou a sua opinião sobre o potencial de Lewis Hamilton para ganhar um título de F1 com a Ferrari. Sainz admitiu que não pode avaliar totalmente as capacidades de Hamilton, pois nunca foi companheiro de equipa nem analisou os seus dados, mas reconheceu o forte desempenho de Charles Leclerc na Ferrari.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros