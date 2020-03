F1, Carlos Sainz: “Se a McLaren lutar por pódios, a rivalidade com o Norris vai ficar pior…”

Carlos Sainz falou ao jornal espanhol Marca sobre os momentos que se viveram no Grande Prémio da Austrália e afirmou que desde que souberam da condição do mecânico da McLaren infetado, não tiveram intenção de correr.

“Não foi fácil para a equipa, mas acho que estivemos bem. Depois de sabermos as notícias do nosso mecânico, não houve dúvidas sobre o que fazer. Concordamos todos em retirar-nos do Grande Prémio.”

“Agora, tenho tentado fazer coisas para as quais não tinha tempo. Já organizei o meu quarto, já empacotei tudo o que nunca usei para mandar para quem precisa. O melhor desta situação é que a minha mãe consegue ter-nos a todos. Ela não está habituada a isso.”

Carlos Sainz também falou da sua relação com Lando Norris, dizendo que apesar de serem bons amigos, se a McLaren ficar mais competitiva e estiver na luta por pódios a rivalidade será mais agressiva.

“Sinto falta dele, mas daqui a uns tempos já estaremos a competir. Se a McLaren estiver a lutar por pódios, a rivalidade vai ficar pior. Mas, é sempre assim. Olha para o que aconteceu ao Daniil Knyat, Nico Hulkenberg e ao Max Verstappen. Sabemos que a rivalidade pode crescer.”