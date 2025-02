F1, Carlos Sainz revela maior desafio na Williams: a adaptação ao motor Mercedes

Carlos Sainz admite que mudança para Williams requer cerca meio ano de adaptação: movo motor e cultura britânica são os desafios principais

Carlos Sainz destacou que a maior mudança desde a sua chegada à Williams tem sido a adaptação ao motor Mercedes, algo inédito na sua carreira na Fórmula 1. O espanhol, que já passou pela Toro Rosso, Renault, McLaren e Ferrari, afirmou que essa experiência lhe deu um conhecimento valioso sobre diferentes culturas e formas de trabalho dentro das equipas.

Durante um evento de lançamento da F1, Sainz brincou sobre a mudança para a Williams, mencionando que gosta da cor azul e reconhecendo que já correu por metade das equipas da grelha numa década, enfatizando que a transição de uma equipa italiana para uma britânica é significativa, mas nada que ele já não tenha enfrentado antes.

Sobre o maior desafio técnico, Sainz explicou que a adaptação ao novo motor é o aspeto mais marcante, já que os sons, vibrações e funcionamento interno são completamente diferentes. Além disso, o modo de operação do motor, incluindo mudanças de configuração e gestão de bateria, exige um período de adaptação.

Quanto ao tempo necessário para se ajustar totalmente ao FW47, o piloto estima que, com apenas três dias de testes de pré-temporada – divididos entre dois pilotos –, o processo pode levar cerca de meio ano. No entanto, ele acredita que é possível ser competitivo rapidamente, embora extrair o máximo desempenho do carro e da equipa necessite de tempo e experiência ao longo da temporada: “Posso falar um pouco sobre [o teste de pós-temporada em] Abu Dhabi e como foram as primeiras voltas. Definitivamente, acho que o que mais se sente quando se muda de equipa, no momento em que há uma unidade de potência envolvida, é a unidade de potência. Os ruídos, as vibrações, o som – tudo muda completamente, por isso, mesmo que eu tenha saído das boxes a tentar compreender a aerodinâmica e os pneus e as sensações do lado mecânico do carro, a única coisa que tive de adaptar nas primeiras voltas foi a diferença que uma unidade de potência pode ter, por isso essa é provavelmente a maior mudança. Também a forma como o motor funciona em termos de interruptores, mudanças de interruptores que, hoje em dia, na Fórmula 1, com tanta coisa a acontecer nos nossos volantes com a implantação, a bateria, coisas assim, procedimentos de segurança do motor e da unidade de potência – é definitivamente a maior mudança a que tenho de me adaptar até agora na Williams.”

Em termos de quanto tempo pode levar para ele se adaptar ao FW47, Sainz admitiu que ter apenas oportunidades limitadas para fazer testes significa que o processo leva mais tempo: “Normalmente, pela minha experiência, esse processo de adaptação – com apenas três dias de testes [de pré-temporada], que é um dia e meio [dias] por piloto – a minha experiência diz-me que leva cerca de meio ano para realmente entender todos os truques e os pequenos detalhes do carro”, disse.

FOTO F175/Getty Images