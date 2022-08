F1: Carlos Sainz relutante em pilotar carros históricos | AutoSport

Há pilotos que não perdem uma oportunidade de pilotar carros históricos, por vezes de pilotos que foram seus heróis. Pedaços de história sobre rodas que alguns têm o privilégio de pilotar. Mas Carlos Sainz não gosta assim tanto de o fazer. Apesar de reconhecer a sorte que tem, nem sempre se sente à vontade para o fazer.

“Tive a oportunidade de [testar um Ferrari antigo] no passado”, disse Sainz. “Dá-nos sempre uma visão de como o desporto era há muito tempo. Tenho duas formas de ver este assunto. Em primeiro, porque é que arriscaria fazê-lo? Estamos no meio de uma oportunidade de ganhar um campeonato com a Ferrari. Por que arriscaria ter uma situação como aconteceu ao Charles [Leclerc]?” disse Sainz, relembrando o incidente de Leclerc no GP histórico do Mónaco em que não conseguiu evitar um acidente com um Ferrari 312 com o qual Niki Lauda tinha competido.

“Mas, ao mesmo tempo, quando mais terei esta oportunidade de conduzir estes carros? Portanto, sempre que salto num carro clássico de Fórmula 1, tenho estas coisas na minha cabeça. E se eu entro num carro, vou forçar o andamento. Não sei como entrar num carro, colocar o braço de fora e conduzir. Não tenho ideia de como fazer isto. Só consigo entrar e sentir como estes carros se eram, por isso sempre que vou entrar num carro, vou forçar. E estas coisas podem acontecer”.