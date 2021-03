F1: Carlos Sainz relembrou carta de agradecimento de Sebastian Vettel

Carlos Sainz tem um grande respeito por Sebastian Vettel e relembrou um episódio curioso que mostra um pouco da natureza e postura do campeão alemão.

Carlos Sainz fez muito trabalho de simulador para a Red Bull e aquando da saída de Vettel para a Ferrari, o alemão fez questão de agradecer a Sainz:

“Tenho muito respeito por Sebastian”, disse Sainz à Soy Motor. “Penso que ele é um dos pilotos que vai marcar uma era na Fórmula 1, independentemente dos anos talvez mais difíceis que ele teve.”

“Vou contar uma história. No dia em que se despediu da Red Bull em 2014, eu era um piloto de simulador e ele enviou-me uma carta. Ele achou que o trabalho que eu fazia no simulador para ele e para a equipa era importante, e teve a gentileza de se despedir da Red Bull enviando uma carta a todos os funcionários, personalizada para cada funcionário. Ele sabia que às quatro horas da manhã eu passava horas no simulador recomendando afinações para a sua corrida na Austrália e teve a gentileza de me enviar uma carta agradecendo-me por esse esforço no simulador e pelas horas de trabalho que eu tinha feito. E desde então tenho um afeto especial por ele, que talvez nunca lhe tenha dito e um dia lhe direi, mas desde então tenho um grande respeito por ele”.