F1, Carlos Sainz: “A Racing Point impressionou e acho que vão ser muito rápidos”

Carlos Sainz diz que não é possível fazer previsões para 2020 baseadas nos testes de pré-temporada de Barcelona, mas que espera que a Racing Point seja muito rápida durante a temporada.

“Acho que todas as equipas nos testes estiveram fortes e será muito difícil prever quem estará na frente ou atrás no pelotão. Acho que a Racing Point e até a AlphaTauri vão ser as equipas a bater.”

“Nós [McLaren] ainda não temos uma imagem definida da distância a que estamos para os três primeiros. Mas, vamos ver rapidamente no TL1 e no TL2 em Melbourne, quando tivermos todos mais ao menos as mesmas cargas de combustível.”

“A Racing Point foi muito rápida. Foram para a pista e fizeram logo 1m17.3s. A partir daí nunca mais melhoraram e acho que não quiseram. Foi impressionante para todos e acho que vão ser muito rápidos.”