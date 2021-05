F1, Carlos Sainz: “Quero ser o melhor piloto do mundo” | AutoSport

Carlos Sainz vai crescendo em pista e com isso cresce a sua ambição. O espanhol está determinado em ter sucesso com a Ferrari e mais que isso, quer também ser uma referência.

Além de deixar claro o seu objetivo para o futuro, Sainz afirmou que apesar de não estar ainda 100% confortável no carro, está feliz com a sua integração na equipa:

“Quero tornar-me o melhor condutor do mundo, trabalho para isso e é para isso que estou na Ferrari”, disse Sainz à Gazzetta dello Sport. “Desde que entrei na Ferrari, tenho visto um ambiente muito bom, uma equipa motivada que queria voltar a ter sucesso em 2021. Gostei muito da forma como reagiram e estou a sentir-me bem nas primeiras corridas”.

“Quando vi a oportunidade de ir à Ferrari foi fantástico – continuou Sainz – todos nós tínhamos um carro vermelho em casa quando crianças, mas quando conheci o [Michael] Schumacher em Barcelona apercebi-me que a Ferrari era algo especial. A sensação com a equipa é muito boa, integrei-me rapidamente, não estou a 100% com o carro, continuo a pensar demasiado enquanto conduzo. Neste momento, ainda não é possível ter uma corrida perfeita todas as vezes, mas é isso que quero fazer”.