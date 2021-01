F1, Carlos Sainz: “Quero sempre ter uma boa relação com o meu colega de equipa”

Carlos Sainz está ansioso pelo seu novo desafio. O espanhol admitiu que irá estar na mesma equipa de um dos melhores pilotos da atualidade.

Sainz espera uma temporada difícil em que terá de recuperar a desvantagem que tem em relação a Charles Leclerc, que conhece melhor o carro, a equipa e já se adaptou às exigências da Ferrari.

“Estou ansioso por este novo desafio, principalmente porque ele [Leclerc] é provavelmente um dos piloto em melhor forma”, respondeu Sainz em resposta a uma pergunta do Crash.net. “Pode-se argumentar que ele teve uma temporada forte, conhece a equipa, conhece muito bem o carro e parece estar honestamente no topo das suas capacidades. Com a combinação de juventude e experiência que ele tem agora, penso que vou enfrentar o mais forte, ou definitivamente um dos pilotos mais fortes da grelha. Será uma grande referência para mim.”

“Começarei obviamente com um pouco de desvantagem por não conhecer o carro, ter muito poucos testes, ter apenas um dia e meio para preparar a temporada”, acrescentou. “Terei muito a fazer na primeira metade do ano, nas primeiras corridas, à medida que for conhecendo a equipa e o carro. Mas será ótimo tê-lo como referência e ver a rapidez com que poderei melhorar e continuar a ajudar a equipa a melhorar”.

Sainz teve aqueles que foram os seus melhores anos na F1, muito graças também à boa relação com Lando Norris, algo que quer voltar a ter na Ferrari:

“Obviamente que a minha relação com Lando é ótima e eu gostei muito”, explicou Sainz. “Desde o momento em que nos conhecemos, sempre tivemos um boa feeling um com o outro e conseguimos traduzir isso numa relação muito saudável e competitiva também na pista. Respeitamo-nos mutuamente. Penso que isto está a ajudar muito a equipa a avançar e a ser agora terceira no campeonato de construtores, estamos sempre a olhar um pelo outro nas pistas e a trazer pontos para a equipa. É exatamente isso que eu quero levar para a Ferrari. Sempre me dei bem com os meus colegas de equipa, nunca foi um problema para mim e já me dou muito bem com o Charles e não tenho problemas com isso e tenho a certeza que também posso ter uma boa relação lá”.