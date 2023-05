F1, Carlos Sainz promete: “será um dos melhores GP de Espanha dos últimos anos” | AutoSport

Não foi um arranque de temporada fácil na Ferrari, com os resultados aquém dos esperados e um monolugar ainda a precisar de muito trabalho, mas Carlos Sainz não perdeu a esperança de poder ter uma boa performance no Grande Prémio de ‘casa’.

Em declarações à publicação espanhola As, Sainz explicou que a prova de Barcelona do próximo mês é aquela que mais pensa. E que “parece incrível que tenha passado tanto tempo desde o primeiro, mas têm sido bons anos para mim, progredindo”. Assegurou ainda que tentou “melhorar em tudo e estou mais desejoso do que nunca de competir perante as pessoas, que são cada vez mais e vai ser um dos melhores Grandes Prémios de Espanha dos últimos anos”.

Também Fernando Alonso espera alcançar um bom resultado na mesma prova, tendo este ano já subido quatro vezes ao pódio na temporada de estreia com a Aston Martin.