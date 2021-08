F1: Carlos Sainz promete mais consistência para resto da época | AutoSport

Carlos Sainz saiu da McLaren para se juntar a Charles Leclerc numa dupla jovem e prometedora, no mesmo momento em que a Scuderia se tenta reerguer. Para os italianos, estes são os pilotos certos e a verdade é que seguem um à frente do outro no campeonato, com uma vantagem de 3 pontos para o espanhol, e têm conseguido fazer frente à McLaren, que não tem uma diferença maior entre os seus dois pilotos.

Carlos Sainz, fazendo uma análise daquilo que foi a primeira metade da época, afirmou que as primeiras corridas pela Ferrari foram difíceis, mas espera ser mais consistente depois da pausa de Verão.

“Sinto que nas primeiras corridas foi muito difícil ser consistente durante o fim de semana. Havia muita velocidade, mas muito raramente consegui conciliar qualificação, estratégia de corrida, gestão de pneus e partidas e para conquistar bons resultados, mas sinto que recentemente melhorei muito e, assim que começar a gerir melhor os fins de semana de corrida, vou começar a ser muito mais consistente e não apenas rápido”, explicou o espanhol ao site da F1. “Estou bastante feliz, positivo sobre esta primeira parte da época; obviamente foi um grande desafio começar numa nova equipa, e numa grande equipa como a Ferrari. Estava confiante, mas não se sabe como vai decorrer, por isso devo dizer que estou bastante orgulhoso, bastante feliz. A velocidade tem estado lá desde a primeira corrida, o que me deixou imediatamente mais relaxado. Sabia que era muito rápido com este carro e podia simplesmente melhorar as outras coisas, bastava conciliar tudo durante o fim de semana.”