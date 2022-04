F1: Carlos Sainz prolonga contrato com a Ferrari | AutoSport

Tendo em conta que a Ferrari está na mó de cima, não tinha também por isso tanta pressa de estender o vínculo que liga a equipa a Carlos Sainz, pois se assim continuar vai haver muitos outros bons pilotos interessados no lugar na Scuderia, mas os italianos confiam nas capacidades do piloto espanhol e por isso estenderam-lhe o contrato até 2024.

O contrato atual terminava no final deste ano, mas dessa forma, o espanhol fica ligado até 2024, o que lhe permitirá fazer o seu trabalho bem mais descansado.

Há muito que existiam discussões, chegou a falar-se doutras possibilidades, mas o acordo foi alcançado.

“Estou muito feliz por ter renovado o meu contrato com a Scuderia Ferrari. Sempre disse que não há melhor equipa de Fórmula 1 para correr e, após mais de um ano com eles, posso confirmar que vestir este fato de competição e representar esta equipa é único e incomparável. A minha primeira temporada em Maranello foi sólida e construtiva, com todo o grupo a progredir em conjunto. O resultado de todo esse trabalho tem sido claro de ver, até agora.

Sinto-me reforçado por esta renovada demonstração de confiança em mim e agora mal posso esperar para entrar no carro, para dar o meu melhor pela Ferrari e para dar aos seus fãs muito para aplaudir. O F1-75 está a provar ser um dos melhores carros, o que me permite perseguir os meus objetivos na pista, começando com a minha primeira vitória na Fórmula 1”, disse Carlos Sainz.

Já Mattia Binotto está certo que a Ferrari fez o mais lógico: “Já disse várias vezes que acredito que temos a melhor dupla de pilotos na Fórmula 1 e por isso, parece-me um passo completamente natural prolongar o contrato do Carlos, garantindo assim estabilidade e continuidade. No seu tempo até agora com a equipa, ele provou ter o talento que esperávamos dele, apresentando resultados impressionantes e aproveitando ao máximo todas as oportunidades.

Fora do carro, ele é um trabalhador árduo com olho para os mais pequenos detalhes, o que ajudou todo o grupo a melhorar e a progredir. Juntos, podemos visar objetivos ambiciosos e estou certo que, juntamente com Charles (Leclerc), ele pode desempenhar um papel significativo no fomento da lenda da Ferrari e pode escrever novos capítulos na história da nossa equipa”, disse.