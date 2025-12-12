F1, Carlos Sainz pressiona Williams: “espero que sirva como despertador para 2026”

Carlos Sainz manifestou esperança de que a ausência de pontos da equipa Williams no Grande Prémio de Abu Dhabi, a última prova da época de 2025, sirva de “alarme” para o trabalho de inverno. Sainz, que terminou a corrida fora dos pontos, espera que o resultado negativo impulsione a equipa para o desenvolvimento do monolugar de 2026.

A Williams concluiu a temporada com um resultado discreto em Abu Dhabi. Sainz iniciou a corrida na 12ª posição e terminou em 13º, após ter sido ultrapassado por Lewis Hamilton: “Começámos em 12º e éramos o 12º carro mais rápido e, sem nada de entusiasmante a acontecer na corrida, iríamos sempre terminar por ali,” explicou Sainz. “Fizemos tudo o que podíamos para terminar nos pontos, mas simplesmente não havia ritmo suficiente neste fim de semana”.

Balanço da época e foco no futuro

Apesar do desaire na ronda final, a temporada de 2025 foi considerada um sucesso para a equipa de Grove, que alcançou o quinto lugar no Campeonato de Construtores. Carlos Sainz também celebrou resultados de destaque no seu ano de estreia pela equipa.

Os pontos altos do piloto espanhol incluíram dois pódios: em Baku e no Catar, além de um pódio numa Sprint em Austin. Estes resultados foram obtidos apesar de a equipa ter mudado o foco para o desenvolvimento do carro de 2026 numa fase relativamente inicial, o que limitou as atualizações no FW47.

O Alarme de Sainz

Sainz sublinhou que está “feliz por isto ter acontecido”, preferindo entrar no defeso com a consciência dos problemas de ritmo: “Espero que isto sirva como um bom despertador para a equipa, que, após um pódio, regressamos a Abu Dhabi a pensar que íamos ser fortes e fomos bastante fracos este fim de semana. Fico ‘feliz’ por isto ter acontecido, para não adormecermos no inverno”.

