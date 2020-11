F1, Carlos Sainz: “Poucos conseguem bater o Hamilton no mesmo carro…”

Segundo Carlos Sainz, a maioria dos pilotos na grelha da Fórmula 1 não consegue bater Lewis Hamilton, mesmo com o mesmo carro que o britânico. Estas declarações chegam após Max Verstappen ter dito que 90% dos pilotos venceriam com um Mercedes.

“Concordo com o Max que 90% da grelha poderia vencer corridas com um Mercedes. Mas, digo que se colocares 90% da grelha num Mercedes contra o Hamilton, tenho a certeza de que poucos o conseguiriam bater ao longo de 20 corridas”, afirmou Sainz antes do Grande Prémio da Turquia.

“O Hamilton está no melhor carro, mas ele é um dos melhores de todos os tempos”, afirmou o piloto espanhol da McLaren.