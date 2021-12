F1: Carlos Sainz poderá renovar contrato | AutoSport

Carlos Sainz poderá renovar contrato com a Ferrari este inverno. O piloto espanhol fez uma grande época de estreia ao serviço da Ferrari e conquistou a confiança dos responsáveis da equipa, pelo que uma renovação poderá estar a caminho.

Esta foi a época mais profícua de Sainz a nível de pontos conquistados, superando todas as épocas anteriores, valendo-lhe o quinto lugar, melhor classificação final. Foi uma época à “Smooth Operator” com uma adaptação rápida à sua nova equipa, conseguindo no primeiro ano superar o seu colega de equipa, Charles Leclerc, a grande aposta da Ferrari para o futuro. Foi constante, regular e mesmo numa fase em que foi acumulando erros pouco habituais não perdeu o norte. O último terço do ano foi forte mas Sainz esteve em bom plano durante todo o ano. Assim é normal que Mattia Binotto queria renovar o contrato do espanhol que termina em 2022:

“Carlos teve um grande ano”, disse Binotto, citado pelo Grandpx.news. “Quando o assinámos há um ano atrás, dissemos que o Inverno seria a altura para falar e rever tudo o que aconteceu durante a época. Faremos isso. Haverá uma revisão conjunta de toda a época e falaremos sobre como será o nosso futuro. Quando assinámos com Carlos, queríamos dois bons pilotos que estivessem a marcar pontos de forma consistente. Tem sido esse o caso nesta época”, explicou Binotto. “Estou muito contente com o que Carlos fez nesta temporada, a sua primeira com a Ferrari, o que não foi fácil. Mas contratamos o Carlos porque ele é um bom piloto que marca pontos e é capaz de aprender”.