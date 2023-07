F1: Carlos Sainz poderá procurar alternativas à Ferrari | AutoSport

As conversações entre a Ferrari e os seus pilotos para as renovações de contrato não avançaram ainda, com os responsáveis da marca a afirmarem que tal não é ainda uma prioridade. Mas Carlos Sainz não parece estar muito à vontade com essa postura e pondera procurar alternativas.

O piloto espanhol, tal como Charles Leclerc tem contrato até 2024, ou seja, esta época e a próxima. Mas as conversações para uma possível renovação ainda não começaram e Sainz pode começar a olhar para outras alternativas se não vir que o cenário vai mudar:

“Tenho de ser honesto”, disse ao Eurosport Itália. “Não gosto de entrar no último ano do meu contrato sem saber realmente onde vou correr no ano seguinte. Já passei por uma situação semelhante antes, tanto com a Red Bull quanto com a Renault, e sei que não é o ideal. Não é a coisa certa. A minha prioridade, e o meu principal objetivo, é vencer com a Ferrari um dia. E acho que já deixei isso muito claro”, disse Sainz. “E é por isso que estou a dar-lhes a minha prioridade este inverno. Se não, então será altura de olhar à volta.”