F1, Carlos Sainz: “Podemos puxar mais pelos pneus” | AutoSport

Uma das grandes mudanças em 2022 são os novos pneus de 18 polegadas. O tamanho é diferente mas também as borrachas são diferentes. A Pirelli tinha como missão criar pneus que não sobreaquecessem, que trabalhassem numa janela de temperaturas mais ampla. O objetivo parece ter sido conseguido e Carlos Sainz confirmou isso mesmo:

“Fiz bastante testes no ano passado, penso que fiz três ou quatro dias no total”, disse o espanhol, citado pelo autosport.com. “E os pneus parecem estar a adequar-se bem a esta nova geração de carros, parecem estar, pelo menos, a permitir que se puxe um pouco mais por eles. E em comparação com outros anos, talvez um pouco menos de sobreaquecimento, um pouco menos de degradação. Ainda há degradação, continua a ser um pneu que degrada um pneu que sobreaquece, mas sinto que é um pouco melhor. O trabalho feito pela Pirelli no ano passado e o desenvolvimento parece começar a dar alguns frutos. Parece haver também um grande passo entre os compostos, o que é algo que nos últimos anos, por exemplo, o C2, C3 e C4 estavam todos muito próximos um do outro.. Parece haver, pelo menos em Barcelona, um passo bastante grande de um composto para outro. Assim, talvez possa haver mais variedade na estratégia das corridas. Portanto, nesse sentido, há algumas diferenças extra em relação ao ano passado”.