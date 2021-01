F1, Carlos Sainz: “Pensava que ficaria mais tempo na McLaren”

Carlos Sainz pretende agora alguma estabilidade na sua carreira, com a mudança para a Ferrari. O piloto espanhol entende que para melhorar o rendimento, um piloto precisa de estabilidade numa equipa e de trabalho continuo na mesma estrutura.

Sainz viveu as duas melhores épocas na F1 na McLaren, uma equipa que apostou nele, lhe deu a estabilidade e a motivação certa. O #55 tinha pensado que ficaria na equipa por mais tempo mas a oportunidade Ferrari falou mais alto:

“Pensei que teria uma longa estadia com a McLaren e gostei do meu tempo com a equipa. No segundo ano, já se podia ver a melhoria em comparação com o primeiro ano, e vi o que a estabilidade pode fazer por um piloto. Se ficarmos mais tempo com uma equipa, ajuda a melhorar o seu desempenho”, disse Sainz ao Crash.net.

No entanto, Sainz deixou a McLaren para uma aventura na Ferrari, onde as coisas normalmente são tudo menos calmas e estáveis. “O meu objetivo é ter uma longa parceria com a Ferrari e é também por isso que assinei um acordo de dois anos. Gosto disso. Na Renault não sabia o que ia acontecer”, concluiu o espanhol sobre o seu ano mais difícil na F1.