F1: Carlos Sainz pede flexibilidade para ajustar as regras neste arranque de temporada

Carlos Sainz apelou à FIA e à Formula One Management para manterem uma postura aberta quanto a possíveis ajustes nas novas regras de gestão de energia introduzidas em 2026. O piloto espanhol considera que o equilíbrio atual pode revelar-se excessivo em determinados circuitos.

A gestão e a regeneração de energia têm sido temas centrais nestas últimas semanas, com as novas unidades motrizes a exigirem gestão criteriosa para conseguir manter níveis de performances ótimos durante uma volta. Em pistas com fortes zonas de travagem, como o Bahrein, a recuperação energética é mais simples. Já em Melbourne, onde o traçado inclui longas secções a fundo e poucas travagens intensas, o desafio será significativamente maior. Sainz acredita que este cenário pode exigir um ajuste fino das regras para garantir melhor equilíbrio competitivo e espetáculo.

Carlos Sainz afirmou aos jornalistas, incluindo o RacingNews365:

“Melbourne vai ser certamente mais desafiante, mas não consigo dizer até que ponto porque ainda não estive no simulador com a configuração específica que vamos encontrar lá. A minha mensagem à FOM e à FIA é que, no início do ano, devemos manter a mente aberta caso os regulamentos tenham exagerado na quantidade de recuperação e utilização de energia ao longo de uma volta.

Em alguns circuitos poderá funcionar, como aqui no Bahrein, embora mesmo aqui ainda não esteja totalmente convencido com o que vimos até agora, mas pistas como Melbourne e possivelmente Jidá serão muito mais exigentes do ponto de vista energético”.

Concluiu defendendo flexibilidade:

Pode ser necessário ajustar um pouco os regulamentos. É uma mudança muito grande e ninguém conseguiu prever exatamente o nível de carga aerodinâmica ou de arrasto, nem o nível de utilização de energia que as equipas iriam encontrar. O meu único pedido é que sejamos abertos a afinar ou ajustar para tornar a categoria e o espetáculo ainda melhores. Devemos começar de forma flexível, em vez de ficarmos presos a um nível fixo de gestão energética”.