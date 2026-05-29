F1: Carlos Sainz pede firmeza à FIA na questão das mudanças para 2027

Carlos Sainz, na qualidade de presidente da Associação de Pilotos de Grande Prémio (GPDA), apelou à FIA para que imponha com firmeza as alterações propostas para as unidades motrizes de 2027, numa altura em que as negociações entre equipas e fabricantes ameaçam colapsar por razões políticas. O piloto espanhol da Williams pediu aos reguladores a agirem com determinação, independentemente das resistências internas.

As alterações atualmente em debate para 2027 preveem uma maior ênfase na combustão interna, resultando numa divisão 60/40 de potência a favor do motor de combustão, contra os 50/50 das unidades atuais, mas a Audi e a Ferrari estarão a resistir a essas mudanças.

Sainz defendeu que, se as alterações são benéficas para o desporto e para o espetáculo, os responsáveis devem ter a coragem de as impor, mesmo face à oposição de alguns fabricantes. O piloto reconheceu que pouco mais pode ser feito para melhorar as unidades motrizes durante a presente época, mas manifestou-se otimista quanto ao impacto que as mudanças propostas para 2027 poderão ter. A urgência da decisão é real: quanto mais tempo as negociações se prolongarem, menor será a margem para os fabricantes desenvolverem e homologarem os novos motores a tempo.

“Existe a Comissão onde as equipas têm voto, e suponho que é aí que eu estava a dizer à FIA e à FOM para avançar com isso e manter o compromisso” disse Carlos Sainz, na qualidade de presidente da GPDA. “Porque se disserem que deve ser assim, tenho a certeza de que as equipas que se estão a queixar ou que talvez não estejam totalmente alinhadas não terão outra opção senão fazê-lo.“

“Obviamente, todos precisam de concordar, mas, ao mesmo tempo, se for para o bem do desporto, para o bem das corridas e do espetáculo, sou um grande defensor de que os responsáveis assumam uma abordagem muito firme e uma posição forte.”

“Penso que existe margem e espaço para melhorar este motor e estes regulamentos com o que está a ser proposto para o próximo ano. Não acho que possamos fazer muito mais este ano, e da minha parte, decidi talvez parar de me queixar, porque é claro que este ano não é ideal e nunca o vai ser. Mas estou muito esperançoso em relação ao próximo ano e ao quanto pode mudar.”

Foto: MPSA