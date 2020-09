F1, Carlos Sainz: “Os pilotos querem pistas mais desafiantes”

Carlos Sainz acredita que a FIA está a trabalhar bem para trazer circuitos mais desafiantes para os pilotos da Fórmula 1. Na última ronda, o Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000, que decorreu no circuito de Mugello, as escapatórias em gravilha apanharam alguns pilotos, como por exemplo Lando Norris, que apesar de queixar-se do seu incidente, elogiou o facto de ser uma pista mais desafiante.

Assim, e segundo Sainz, a FIA “está muito atenta ao que os pilotos querem e está a ser produtiva em ter pistas mais desafiantes. Embora a segurança seja a principal preocupação, o sentimento de risco-recompensa não é o mesmo que nos circuitos modernos, com escapatórias apenas em asfalto”.