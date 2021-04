F1, Carlos Sainz: ” O meu respeito por Charles Leclerc é enorme”

Carlos Sainz tem um novo desafio. Além de ter de se adaptar a uma nova realidade tem de enfrentar um novo colega de equipa. Charles Leclerc é um dos maiores talentos da F1 e Sainz revelou o grande respeito que tem pelo monegasco.

“Sei que tenho enfrentado tipos como Max [Verstappen], Nico [Hulkenberg], Lando [Norris]- que é super-rápido, para mim um dos tipos mais rápidos que já encontrei – e sei do que sou capaz contra eles”, disse Sainz ao The Race. “Mas o meu respeito por Charles é enorme, especialmente depois do que ele conseguiu fazer com esta Ferrari no ano passado.

“Isso foi impressionante para todos nós, não só para vocês na comunicação social, mas também para os pilotos. Sabíamos que ele estava a fazer algo especial no sábado. Sei que estou a enfrentar um dos tipos mais rápidos, se não o mais rápido, na qualificação, por isso, isso motiva-me. Estou curioso para ver o que consigo contra ele, como posso também melhorar, o que posso aprender com ele, para ver porque é que ele é tão bom com a Ferrari a maximizar a volta. “

O #55 não escondeu também o sonho que sempre teve de ser piloto da Ferrari:

“Sempre me imaginei como um piloto de Ferrari”, acrescentou ele. “Desde que entrei para Toro Rosso vi como me dei bem com os italianos e esses três anos foram muito bons para mim. Desde então, não sei porquê, mesmo sem conhecer ninguém na Ferrari, sempre que via um mecânico da Ferrari tinha uma conversa com eles. Senti-me próximo. Não sei porquê. É uma sensação estranha. Sempre foi assim. É a equipa que representa a Itália. É uma cultura enorme e estou a gostar muito dela. Sou espanhol e temos esse tipo de afinidade com outras nacionalidades latinas. Com os italianos estou a dar-me muito bem e os Tifosi estão a ser super simpáticos para mim”.