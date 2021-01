F1, Carlos Sainz: “O Charles Leclerc é um dos pilotos mais fortes”

Depois de uma temporada forte em 2019, Charles Leclerc e a Ferrari não tiveram um 2020 que gostariam de ter. Apesar disso, Leclerc conseguiu dois pódios, terminando o campeonato no oitavo lugar no campeonato de pilotos. Após duas boas temporadas com a McLaren, Carlos Sainz junta-se à Ferrari e espera um temporada forte da equipa italiana.

Ao gpfans.com, Sainz afirmou que “estou ansioso por começar. O Charles teve uma época excelente, conhece a equipa, o carro e, honestamente, parece estar no topo. Ele tem a combinação de experiência e juventude. Com certeza que estarei a lutar com um dos pilotos mais fortes na grelha”.

“Será bom tê-lo como referência. Claro que começo com desvantagem para ele, com pouco conhecimento do carro, poucos testes de inverno e apenas meio dia para me preparar”, finalizou o espanhol.