F1, Carlos Sainz: “o carro parece responder e reagir bem” | AutoSport

Carlos Sainz liderou a sessão da tarde/noite no segundo dia de testes de F1 no Bahrein e o espanhol mostrou-se encorajado pela sua quilometragem inicial a bordo do Ferrari SF-24, numa altura em que se prepara para a sua última época com a Scuderia: “Sinto que ontem tivemos um dia ótimo em pista”, comentou. “Corremos com um carro completamente novo que parecia estar numa boa janela logo que saiu da caixa. Analisamos toda a configuração, o sobe e desce do carro, e ele pareceu responder e reagir bem”

Quanto ao desempenho, eu obviamente não tenho ideia, só posso dizer que o Red Bull parece muito rápido, mas além disso, nada mais [pode ser determinado ainda].”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA