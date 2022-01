F1, Carlos Sainz: “O carro de 2022 é muito diferente do que temos visto nos últimos anos” | AutoSport

Após ter estado na pista de testes da Ferrari em Fiorano e completar 59 voltas no SF71H, Carlos Sainz comentou os primeiros quilómetros do ano num carro de Fórmula 1 e disse estar ansioso para finalmente revelar o seu ‘segredo’ aos tifosi, o monolugar de 2022. “Já o vi em muitas apresentações em PowerPoint e no túnel de vento”, explicou o piloto. “O carro de 2022 é, digamos, muito diferente do que temos visto nos últimos anos na Fórmula 1. Também não posso esperar para o mostrar ao tifosi. É como se tivéssemos um segredo, mas queremos contar o segredo o mais depressa possível. Vamos ver. Já não é muito tempo. Estou particularmente interessado em mostrar o carro a todos os tifosi, mas também em conduzi-lo o mais depressa possível”.

A Ferrari deverá lançar às 13h (hora de Portugal Continental) do dia 17 de fevereiro o seu monolugar para 2022.