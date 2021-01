F1, Carlos Sainz: “Ninguém quer sair de mãos vazias da Ferrari”

Carlos Sainz assinou pela Ferrari ainda antes da temporada de 2020 começar. Apesar da má temporada em 2020 da equipa italiana, Carlos Sainz continua confortável com a sua decisão.

Sainz passou dois bons anos na McLaren, culminando com a ajuda em 2020 para colocar a equipa britânica na terceira posição do Campeonato de Construtores da Fórmula 1.

Ao as.com, Sainz afirmou: “A McLaren já estava num ascendente naquela altura. A Ferrari era uma equipa que ganhava e fazia pole positions. Com todo o respeito pela McLaren, quando a Ferrari bate à porta, tu não hesitas”.

“Na McLaren consegui criar um bom ambiente, porque não o hei de conseguir na Ferrari? Gosto do Mattia Binotto e estou muito contente com tudo o que falamos. Os pilotos que passam por lá saem com vitórias e pódios nos bolsos, por isso não acho que vá sair de mãos vazias e já tenho dois pódios”.

“Pode haver pilotos que saem sem campeonatos mundiais, mas já é assim com os 19 pilotos restantes todos os anos, especialmente com o domínio da Mercedes e da Red Bull Racing. Ninguém quer sair da Ferrari de mãos vazias”, finalizou o piloto espanhol.