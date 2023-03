F1, Carlos Sainz: “Neste momento, o Red Bull é superior em tudo” | AutoSport

A Red Bull dominou as duas primeiras corridas da temporada, apresentando um monolugar muito competente nos diferentes traçados do Bahrein e da Arábia Saudita e apesar de Max Verstappen ter admitido algumas dificuldades de afinação no início do fim de semana da prova saudita, Carlos Sainz não vê forma da Ferrari poder bater os carros da Red Bull neste momento da época.

“Neste momento, o Red Bull é superior em tudo”, disse Sainz na Austrália. “Superior em qualificação, em corrida, em reta. Superior em curvas de média e baixa velocidade. São superiores com a gestão de pneus, são superiores quando precisam de ir aos corretores”. Para o piloto espanhol, isto mostra “claramente que precisamos de mudar alguma coisa, precisamos de ir para algo muito diferente de onde estamos agora. Penso que o desempenho extremamente bom no início da época passada nos fez continuar a insistir neste conceito”.

Sainz explicou ainda que após a análise dos dados obtidos nas duas primeiras corridas do ano, chegaram à conclusão que “não há nenhum problema fundamental com o carro”, tratando-se de muitas coisas que têm de ser melhoradas no SF-23. “O carro tem uma janela de performance muito curta e comporta-se de forma imprevisível em corrida”, acrescentou o piloto da Ferrari, que vê na capacidade de trabalho da equipa um trunfo para a resolução destes problemas. “Se todos nos unirmos, a equipa pode alterar as coisas”, concluiu.