F1: Carlos Sainz nega que o carro tenha sido desenvolvido para o beneficiar | AutoSport

Carlos Sainz negou de forma veemente que o F 75 da Ferrari tenha sido desenvolvido para o seu benefício, depois de um arranque de época complicado. O piloto espanhol refuta essa ideia e afirma que as restantes equipas fizeram um trabalho de desenvolvimento mais forte.

A época de 2022 não começou da melhor forma para Carlos Sainz. O piloto da Ferrari teve dificuldades em adaptar-se ao novo monolugar da equipa italiana e os primeiros resultados não foram animadores. As prestações de Sainz ao longo da época foram melhorando . Algumas teorias apontam para que o desenvolvimento da Ferrari tenha sido feita em prol de Sainz para superar as suas limitações, mas o espanhol nem quer ouvir falar disso:

“Li isto algures, que o carro se desenvolveu em direcção ao meu estilo, e penso que está completamente errado”, disse Sainz. “O carro dá exatamente as mesmas sensações do que no início da temporada. Somos apenas menos rápidos em comparação com os Red Bulls ou o Mercedes. Aprendi a conduzi-lo, mudei o meu estilo de pilotagem, afinei um pouco mais o carro ao meu gosto. Mas o carro não se desenvolveu na minha direção ou algo do género, por isso espero que isto não seja apontado porque é completamente falso e não é a verdadeira história do ano. Fomos simplesmente ultrapassados pela Mercedes e pela Red Bull”.