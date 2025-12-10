F1: Carlos Sainz não tira qualquer satisfação das dificuldades de Lewis Hamilton
Carlos Sainz, que conseguiu ter mais sucesso do que inicialmente antevia na Williams, rejeita qualquer sugestão de que o seu sucesso lhe traga satisfação perante as dificuldades de Lewis Hamilton na Ferrari. Numa época em que superou expectativas e voltou ao pódio, o espanhol sublinha que o seu foco está unicamente no próprio desempenho e no novo capítulo que quis construir longe de Maranello.
Questionado sobre se a época difícil de Hamilton — que terminou pela primeira vez em 18 anos sem um único pódio — lhe proporcionava algum tipo de satisfação pessoal, Sainz descartou por completo essa ideia. Para o espanhol, o objetivo desta nova fase nunca passou por comparar-se a quem ficou para trás, mas sim por demonstrar o seu valor num novo projeto.
“Não, estou satisfeito com os meus dois pódios. Não retiro qualquer satisfação do mal de outro. Estou contente por ter conseguido dois pódios com a Williams em Baku e no Qatar, e outro na Sprint de Austin, e satisfeito por o ter feito quando no ano passado havia muitas dúvidas sobre a possibilidade de o alcançar.”
Sainz admitiu ainda que sentiu alguma condescendência aquando do anúncio da sua mudança para a Williams, mas garante que sempre encarou essa decisão como uma oportunidade e não como um retrocesso. Sobre se a Ferrari o estará a lamentar, o piloto recusa especular, afirmando que apenas espera ter deixado uma boa impressão.
“Quando anunciei que ia para a Williams, senti que algumas pessoas tiveram pena de mim. Foi um sentimento um pouco estranho. Alguns jornalistas, redes sociais, não sei… Eu não o via dessa forma. Para mim era um novo capítulo, outra oportunidade. Estava a pensar no futuro, não no passado.”
O espanhol mantém também claro o seu maior propósito: chegar ao título mundial — não importa quando, desde que esteja no carro certo e preparado para lutar.
“Não me importa quando, o que quero é ser ‘um’. É preciso estar no momento certo, no carro certo e, claro, estar preparado para lutar. Desde que chegue lá, não me importa quando. Estou disposto a esperar o que for preciso para poder lutar para ser campeão.”
