F1: Carlos Sainz não está preocupado com relação próxima de Vasseur e Leclerc | AutoSport

Frédéric Vasseur tomou o lugar de Mattia Binotto ao leme da Ferrari depois de alguns rumores que davam como certa a saída do então chefe de equipa da Scuderia. Vasseur conhece bem Charles Leclerc dos tempos em que o piloto representou a Sauber e ainda antes disso, quando o monegasco foi piloto da ART Grand Prix no GP3 em 2016, equipa co-fundada por Frédéric Vasseur. A proximidade entre ambos não preocupa Carlos Sainz, companheiro de Leclerc na Ferrari.

“Não [estou preocupado], porque não estou a começar do zero”, comentou Sainz em entrevista à publicação italiana Autosprint. “Tenho a certeza que me darei bem com ele e que ficará feliz comigo quando me vir a trabalhar, como é a minha relação com a equipa e com Charles. Penso que a sua relação bem estabelecida com Leclerc será também muito útil para todos ao acelerar a habituação à equipa”.

O piloto espanhol apoia a contratação de Frédéric Vasseur para as funções de chefe de equipa, insistindo que o francês é a pessoa certa para o cargo. “Pelo que me foi dito e pela forma como o conheci, penso que ele é o homem certo para o cargo. Toda a gente o conhece do paddock e tenho a certeza de que se vai sair bem. Haverá um período de adaptação, mas Fred conhece muito bem a Fórmula 1 e também a Ferrari. Agora haverá esta fase de preparação e depois começaremos a trabalhar a toda a velocidade com ele”, concluiu o piloto.