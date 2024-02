F1: Carlos Sainz não está desiludido com saída da anunciada da Ferrari | AutoSport

Nas primeiras declarações públicas desde que se soube da entrada de Lewis Hamilton na Ferrari em 2025, colocando de fora da equipa italiana Carlos Sainz, o piloto espanhol insistiu que se mantém “calmo”, continuando a trabalhar no futuro.

Recordamos que logo após o anúncio da Ferrari sobre a entrada de Hamilton, Carlos Sainz escreveu uma pequena declaração sobre o tema. “Após as notícias de hoje, a Scuderia Ferrari e eu não estaremos mais juntos no final de 2024. Ainda temos uma longa temporada pela frente e, como sempre, darei o meu melhor pela equipa e pelos tifosi de todo o mundo. Em breve anunciaremos notícias sobre o meu futuro”, escreveu o espanhol naquele dia.

Em declarações à Sky Sports, Sainz afirmou que está concentrado alcançar o melhor resultado possível na última temporada com a Ferrari. “Estou bem, estou calmo, estamos a trabalhar para o futuro, mas acima de tudo, para o que temos pela frente”, disse Sainz. “É um ano muito importante, o meu último ano com a equipa e quero fazer o melhor que puder. Estou a treinar o melhor possível e dar tudo”.

O piloto espanhol afirmou que não ficou desiludido quando ficou a saber que não se manteria como piloto da Ferrari, o que alguns davam como certo, porque “ao experimentar a Ferrari por dentro, já sabia várias coisas e preparei-me com a equipa para as futuras mudanças. Como eu disse, no entanto, não quero pensar em nada além de como dar tudo de mim nesta temporada pela Ferrari. Saber que será o último ano com uma equipa não é a coisa mais normal para começar uma nova temporada, mas assim que colocar o capacete no Barém e entrar na pista, podem ter a certeza que só vou pensar em ser o mais rápido possível e se houver a oportunidade de me tornar Campeão do Mundo, vou tentar aproveitar”.