F1, Carlos Sainz: “Não devemos ser os mais rápidos nas retas”

Carlos Sainz acredita que a Ferrari melhorou muito a unidade motriz mas não garante que a equipa se tenha tornado na mais forte em velocidade de ponta. Os sinais são positivos mas há ainda muito trabalho a ser feito por parte da Scuderia:

“O que estamos a ver do carro é o que esperávamos”, disse Sainz ao Mundo Deportivo. “Ainda é muito cedo para tirar conclusões. O que posso assegurar é que temos mais potência do que no ano passado. Mas ainda é preciso esperar pela primeira corrida. Estamos satisfeitos com o que vemos e relativamente satisfeitos com a correlação entre pista e simulação. Agora o que precisamos de ver é onde estão os outros.”

“Não creio que seremos os mais rápidos nas retas. Mas não devemos esquecer que no ano passado viemos de longe e este ano, pelo menos, temos de dar um passo em frente. O que acontece é que tenho quase a certeza que os outros também ganharam potência”, advertiu ele. “Por muito felizes que estejamos com o passo que demos no motor, na aerodinâmica, e como o carro está na pista, se de repente os rivais estão a ir mais depressa, a evolução deixa de ter importância.”

“A Red Bull deu bons sinais, a McLaren tenho a certeza que estará bem”, disse ele, referindo-se à sua antiga equipa. “A McLaren vai dar um passo em frente, com certeza. A Alpine também não parece mal. Vimos que a McLaren tem uma incrível velocidade de ponta e esperávamos que, o resto também daria um passo em frente”.

“Mas não acredito muito no que vejo da Mercedes ou no que vejo das outras equipas. Ainda é muito cedo”.