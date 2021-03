F1, Carlos Sainz: “Não creio que alguma vez vá sair da sombra do meu pai”

Carlos Sainz Jr. chegou ao desporto motorizado com um nome pesado. O seu pai é uma referência dos ralis e do TT e uma das personalidades mais conhecidas do desporto motorizado. E por isso Sainz Jr. acredita que nunca sairá da sombra do seu pai.

O piloto da Ferrari de 26 anos de idade, duvida que alguma vez possa igualar o legado e realizações do seu pai.

“Não, não. Ainda não”, disse ele quando questionado pelo Motorsport Total se ele era uma lenda tão grande como o seu pai. “Acho que nunca sairei da sua sombra. Ele tinha uma carreira completamente diferente da minha”.

“Ele foi um pioneiro, um piloto especial na altura e trouxe muitas mudanças no Campeonato Mundial de Ralis”, acrescentou Sainz. “Embora eu faça agora parte da Ferrari e tenha alcançado um dos meus maiores sonhos, se não o maior, ele tem dois Campeonatos do Mundo, quatro vitórias em Dakar e uma carreira completa. Isso será difícil para mim de alcançar”. Vencê-lo é impossível, penso eu”.

Talvez a única forma de o fazer fosse ganhar ele próprio um título na F1. Mas embora seja esse o seu objetivo, ele não pensa estar perto de se tornar um Campeão do Mundo.

“Ainda não consegui isso, apesar de ser esse, claro, o meu objectivo. Ainda estou muito longe disso”, disse ele.