F1: Carlos Sainz “muito desapontado” com decisão da FIA | AutoSport

Carlos Sainz deu conta do seu desagrado pela decisão dos Comissários da FIA não terem revertido a penalização imposta durante o Grande Prémio da Austrália.

A Ferrari quis usar o seu direito de rever a penalização aplicada a Carlos Sainz, depois do incidente no último recomeço de prova do caótico GP da Austrália, mas a FIA rejeitou o pedido com o argumento que na aplicação da penalização tinham todos os dados necessários para tomar essa decisão e que as novas provas que a Ferrari mostrou em nada mudam as circunstâncias.

O piloto espanhol utilizou as redes sociais para reagir à última decisão da FIA. “Estou muito desapontado pela FIA não nos ter concedido o direito de revisão [da penalização]”, escreveu o piloto na sua página de Instagram. “Duas semanas depois, ainda penso que a penalização é muito desproporcionada e creio que deveria ter sido revista pelo menos com base nas provas e no raciocínio que apresentámos. Temos de continuar a trabalhar em conjunto para melhorar certas coisas para o futuro. A consistência e o processo de tomada de decisões tem sido um tema quente desde há muitas temporadas e precisamos de ser mais claros para o bem do nosso desporto”.

Apesar de se sentir desapontado, Sainz afirmou que o que “aconteceu na Austrália é agora passado e eu estou 100% concentrado na próxima corrida em Baku”, concluiu.