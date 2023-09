F1, Carlos Sainz: “Mercedes teria mais hipóteses se não tivessem feito a troca” | AutoSport

O final da corrida ficou marcado pelo confronto entre Carlos Sainz e os dois Mercedes. O espanhol acredita que a decisão da Mercedes não foi a melhor.

George Russell estava na luta pela quinta posição, com uma estratégia de uma paragem, algo arriscado dada a degradação que as equipas experimentaram. Atrás de si tinha Lewis Hamilton e Carlos Sainz, ambos com duas paragens já feitas e pneus novos. A equipa pediu para Russell trocar com Hamilton, mas o jovem piloto pediu para só fazerem a troca na última volta, pois Hamilton tinha mais hipóteses de segurar Sainz. A equipa não aceitou e Hamilton passou para quinto, com Russell a ser facilmente ultrapassado pouco depois por Sainz.

O espanhol da Ferrari afirmou que se a Mercedes não tivesse feito a troca, talvez pudessem ter segurado o quinto e sexto lugar:

“Acho que talvez eles teriam mais hipóteses, honestamente falando, se o Lewis tivesse ficado atrás de Russell”, disse Sainz. “Mas, ao mesmo tempo, eu teria tentado uma manobra sobre o Lewis porque o George estava muito lento nos Esses e nas curvas oito e nove. Por isso, teria tentado passar na 11 ou na 13, porque ambos estavam muito lentos aí. Por isso, nunca saberemos”.