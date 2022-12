F1, Carlos Sainz: “Mattia Binotto foi muito importante para mim” | AutoSport

Carlos Sainz enalteceu o trabalho de Mattia Binotto e considera que a ligação entre Frédéric Vasseur e Charles Leclerc pode beneficiar a equipa.

Binotto era visto como um grande líder na Ferrari e a sua saída foi lamentada por muitos, inclusive por Carlos Sainz, que lembrou os primeiros tempos na equipa e a sua ligação com o agora ex-timoneiro da Scuderia:

“A decisão final é dele e só lhe posso desejar o melhor”, disse o espanhol Sainz ao Autosprint. “Mattia foi muito importante para mim nos meus dois primeiros anos na Ferrari. Ele ouviu-me e confiou em mim. A Ferrari também está num lugar melhor graças a ele”.

Quanto à relação próxima entre Vasseur e Leclerc, o espanhol não se mostrou preocupado e considera que essa proximidade pode ser boa para a equipa:

“Não é como se eu estivesse a começar do zero. Acho que me dou bem com ele [Vasseur] e ele ficará feliz comigo quando vir o meu trabalho Penso que a sua relação com Charles também é boa para a equipa. Pode assegurar que ele se sinta mais em casa dentro da equipa”.