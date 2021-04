F1, Carlos Sainz: “Lando Norris fez um bom trabalho”

A amizade entre Carlos Sainz e Lando Norris continua, apesar de já não correrem na mesma equipa. O espanhol elogiou a prestação do seu ex-colega em Ímola, onde Norris conquistou o segundo pódio da sua carreira.

“Este fim-de-semana o Lando fez um excelente trabalho e explorou todo o potencial do carro. Ele esteve em grande todo o fim-de-semana, especialmente a partir de sábado e fez uma boa corrida”.

Sainz também acredita que a McLaren e a Ferrari estão preparadas para uma batalha renhida este ano, com muito pouco para separar as equipas em termos de velocidade apesar das diferentes características dos carros:“Está muito renhido”, disse Sainz. “Talvez eles tenham tido um pouco de vantagem este fim-de-semana ou tiveram um pouco de vantagem nos últimos dois fins-de-semana. Mas assim que fizermos um fim-de-semana muito bom e formos a uma pista que talvez nos favoreça, penso que podemos estar um pouco à frente. Penso que a McLaren tem os seus pontos fortes e fracos, o que a torna como uma luta muito agradável. Somos rápidos em lugares muito diferentes na pista e isso torna-a uma batalha muito divertida”.

Things we love to see; this 🥰



The @LandoNorris and @Carlossainz55 bromance lives on 👬#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/MQyR6GZIpH