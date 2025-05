F1: Carlos Sainz lamenta fim de desenvolvimento do carro, apesar do grande potencial

Carlos Sainz expressou frustração com a decisão da Williams de interromper o desenvolvimento do seu carro de Fórmula 1 de 2025, apesar de ver um forte potencial no pacote atual.

Depois de se juntar à equipa após a sua saída da Ferrari, Sainz começou a adaptar-se bem e acredita que o carro poderia obter ganhos significativos com atualizações específicas. No entanto, a Williams optou por mudar totalmente o foco para o seu projeto de 2026, investindo todos os recursos e tempo de túnel de vento na preparação para as próximas mudanças de regulamento.

Embora Sainz apoie a visão estratégica a longo prazo, admitiu sentir-se “zangado” pelo facto de a equipa não ir maximizar o que considera ser um desempenho inexplorado esta época, especialmente porque se encontra a apenas três décimos da pole na sua sexta corrida.

“Acho que este carro tem muito potencial. Se pudéssemos realmente desenvolvê-lo e colocar as melhorias que eu poderia pedir à equipa para fazer no túnel de vento, e melhorar duas ou três coisas no carro que atualmente não são tão boas, estou convencido de que a equipa poderia dar grandes passos em frente”, disse Sainz ao DAZN.“A nossa decisão é não investir no carro deste ano e colocar todo o orçamento e horas de túnel de vento no carro de 2026 e concentrarmo-nos nele.

“Até me irrita, porque quando se vê que se está a três décimos da pole e ainda se vê o grande potencial que temos pela frente, apenas na minha sexta corrida, e com um carro que ainda tem vários pontos que não me agradam, gostaria de ver o que seríamos capazes de fazer. Mas para este ano, penso que isto é o melhor que podemos esperar. Circuito a circuito, faremos um pouco melhor ou pior, mas é o que é.”

O Diretor da Equipa, James Vowles, reconheceu a frustração, mas referiu que ainda estão planeadas algumas pequenas atualizações para este ano, incluindo alterações relacionadas com os próximos regulamentos da asa dianteira e pequenos ganhos de desempenho – embora o objetivo principal continue a ser 2026.

“Temos desempenho na calha”, disse Vowles. “Há uma mudança de regras na nona corrida, em que todos terão de mudar a asa dianteira, e estamos a aproveitar essa oportunidade para melhorar o desempenho. E um pouco mais depois disso, embora não muito. Apenas alguns progressos em pequenas coisas que encontrámos nos últimos meses. Mas o verdadeiro objetivo é 2026. Tudo o que vamos fazer vai trazer um pouco mais de desempenho ao carro deste ano, mas nada em 2026 será sacrificado.”