F1: Carlos Sainz juntou-se à Williams para não cometer o mesmo erro que fez na McLaren

Carlos Sainz revelou que a sua decisão de se juntar à Williams em 2025 foi influenciada tanto pela visão a longo prazo da equipa como pelas pessoas que a apoiam.

Com várias opções para a próxima época, incluindo o interesse da Alpine e da Audi, embora a Mercedes e a Red Bull não o tenham considerado, Sainz concentrou-se na equipa que tinha o melhor potencial para 2025, especialmente no que diz respeito à sua capacidade de gerar apoio aerodinâmico e fazer progressos.

No entanto, quando se encontrou com o diretor da equipa Williams, James Vowles, e discutiu os planos da equipa em pormenor, Sainz ficou convencido com a liderança de Vowles e com o forte projeto que estava a construir. A decisão de Sainz foi, em última análise, guiada pela sua confiança no projeto e nas pessoas envolvidas na Williams, pois sentiu que a equipa tinha as bases certas para ter sucesso no futuro.

“Para mim, o que foi fundamental não foi tanto o curto prazo no início, quando tive de tomar uma decisão tão importante”, disse Sainz numa entrevista a Vowles no canal da Williams no YouTube. “Estava muito concentrado em saber que equipa ia ser mais rápida em 2025. Quem estava a gerar mais downforce? Quem está a descobrir coisas que os vão tornar mais rápidos? Finalmente, percebi que a minha decisão tinha de se basear em duas coisas: o projeto e as pessoas. E quando comecei a discutir mais detalhadamente com o James, percebi que ele tinha montado um projeto muito forte aqui na Williams. Ele estava a formar uma equipa com uma visão, com um projeto, juntamente com Dorilton, que penso que vai trazer esta equipa de volta para a frente com uma liderança muito forte, com uma visão que imediatamente, desde o início, fez-me, digamos, apaixonar pelo projeto e confiar na sua liderança.”

Sainz também comparou esta decisão com a sua passagem pela McLaren, onde esteve dois anos antes de se mudar para a Ferrari. Durante a sua passagem pela McLaren, ele testemunhou a progressão da equipa no grid.

“Lembro-me que quando deixei a McLaren, pensei que havia lá pessoas muito boas e que aquela equipa poderia ser campeã do mundo no futuro”, acrescentou. “A McLaren acabou por ser campeã do mundo no ano passado, e eu disse: ‘Ok, tenho de confiar mais no meu instinto’. Sei que a Williams tem um bom projeto. Eles têm o apoio e têm boas pessoas. E, no final, esta combinação de duas coisas fez-me acreditar realmente na Williams.”