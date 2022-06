F1: Carlos Sainz já não pensa no título | AutoSport

Carlos Sainz não começou a época como queria e entre erros, incidentes e azares, o espanhol está agora muito longe da luta pelo título. Sainz admitiu que já não pensa no “caneco” e reconheceu que o desejo de querer a primeira vitória o levou a cometer alguns exageros:

“Se penso no título? Não, nem por isso, nesse sentido a minha abordagem mudou um pouco, porque é verdade que estou muito atrasado no Campeonato do Mundo. O facto de não ter pontuado doeu e a partir deste momento prefiro não pensar no campeonato. É também porque reparei que não me sentia suficientemente confortável no carro para tentar poles e ganhar. Talvez a vontade de querer ganhar e fazer poles também talvez tenham motivado alguns erros a mais. A minha força sempre foi a minha consistência e saber esperar pelos meus momentos. O meu fim do ano foi sempre muito bom, por isso penso que este ano preciso de ser um pouco mais paciente e esperar até me sentir um pouco mais confortável”.